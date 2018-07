Dopo la stretta sui migranti a bordo delle navi delle Ong e gli sgomberi dei campi rom non autorizzati, arriva il giro di vite nei confronti dei "vu cumpra'". Entra nel vivo, infatti, l'operazione «Spiagge sicure»: stop ai venditori abusivi tra gli ombrelloni, ma anche multe salate a chi paga per un massaggio o un tatuaggio. Il Viminale ha stanziato 2,5 milioni di euro, provenienti dal Fondo unico giustizia, che sarà corrisposto ai 54 comuni rivieraschi. «Finalmente spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi - esulta il ministro dell'Interno su Twitter - Dalle parole ai fatti». Con questi soldi sarà assunto ulteriore personale a tempo determinato della polizia locale, verranno pagati gli straordinari e saranno acquistati mezzi e attrezzature per contrastare gli abusivi...

