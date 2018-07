La luna rossa conquista il cielo notturno

Oggi, venerdì 27 luglio, si potrà ammirare nel cielo notturno un’eclissi totale di Luna di circa 103 minuti, la più lunga degli ultimi cento anni. La Terra si troverà tra il Sole e la Luna, e Marte nella posizione opposta al Sole rispetto alla Terra. L’eclissi inizierà ad essere visibile poco prima delle 21, quando la luna sarà in una fase di penombra. Raggiungerà poi la fase di totalità tra le 21:30 e le 23:13. Il culmine di questo fenomeno astrologico è previsto per le 22:22. Per quell’ora saranno visibili anche quattro pianeti: Venere, Giove, Saturno e Marte. I primi tre inizieranno ad essere visibili già dall’ora del crepuscolo, mentre Marte dalle 21. “Si può definire un’eclissi per famiglie, perché il periodo e l’orario sono i più indicati per l’osservazione”, spiega Paolo Volpino dell’Unione Astrofili Italiani (Uai) all’Ansa.

La Luna si colorerà di rosso perché solo una piccola frazione della luce solare verrà filtrata dall’atmosfera e proiettata su di essa. Volpini dichiara che “quella dell’eclissi sarà anche una miniluna. Il nostro satellite sarà, infatti, alla massima distanza dalla Terra, oltre 406.000 chilometri". Anche Marte sarà particolarmente luminoso, poiché grazie ad un fenomeno che gli esperti chiamano opposizione, si troverà nella posizione opposta al Sole rispetto alla Terra. “Il 27 sarà la notte della Luna rossa e del Pianeta rosso - aggiunge Volpini - Marte sarà sotto la Luna e sorgerà poco dopo il nostro satellite, restando ben visibile tutta la notte”. La prossima eclissi totale di Luna in Italia è prevista per il 21 Gennaio 2019, ma le condizioni saranno meno buone rispetto a quella di oggi. Non solo la durata sarà decisamente inferiore, ma il momento della giornata sarà meno conveniente per la visione. Infatti è prevista per le ore che precedono il mattino.