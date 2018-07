Incidente in gommone per Roberto Benigni. Il regista toscano, 66 anni, stava trascorrendo le vacanze in Sardegna, tra La Maddalena e Palau, quando si è fatto male. A dare la notizia La Nuova Sardegna.

Ieri pomeriggio il premio Oscar era uscito in mare per un’escursione in gommone insieme alla moglie Nicoletta Braschi e ad alcuni amici ma un’onda improvvisa avrebbe sbalzato il natante facendo sbattere con violenza la schiena al comico. Subito trasferito sulla terraferma e dopo i primi soccorsi, i medici lo hanno trasferito in elisoccorso all’ospedale civile di Sassari a causa del fortissimo dolore accusato nella zona lombare.

Roberto Benigni è attualmente ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del “Santissima Annunziata” e in queste ore è sottoposto a una serie di accertamenti da parte degli specialisti.