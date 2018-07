19.972.484.000 euro

Negli ultimi otto anni lo Stato italiano ha speso 19.9 miliardi (per la precisione 19.972.484.000) per l'emergenza immigrazione. Praticamente quanto una corposa manovra finanziaria. Solo nel triennio 2015-2017 sono andati in fumo 9.9 miliardi. Mentre la stima per quest'anno è addirittura in crescita: 4.7 miliardi. Una escalation vertiginosa rispetto al 2011, quando si sentì per la prima volta parlare di "emergenza Nord Africa"...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI