Frana a Chiaia di Luna, tragedia sfiorata sull'Isola di Ponza

Tragedia sfiorata questa mattina a Ponza dove sulla suggestiva spiaggia di Chiaia di Luna c’è stato un cedimento della falesia. Tre turisti si trovavano in spiaggia in quel momento nonostante l’accesso sia interdetto ormai da anni e sono salvi per miracolo. L’accesso dal mare non è ancora vietato e i turisti erano arrivati attraverso una imbarcazione. «Sfiorati» dal crollo della falesia i tre se la sono cavata con un grosso spavento.