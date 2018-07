Sbarcati a Pozzallo i 450 migranti. Salvini: "Una vittoria politica"

E' stato autorizzato lo sbarco a Pozzallo. I migranti sono scesi tutti a terra, in attesa di essere smistati nei Paesi che hanno dato disponibilità. Per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "è una vittoria politica". Sono circa 450 i migranti a bordo della nave Protector del dispositivo Frontex e del pattugliatore Monte Sperone della Guardia di Finanza arrivati nella cittadina in provincia di Ragusa. Tutte le persone sono state soccorse da un barcone in arrivo dalla Libia, vicino all'isola di Linosa.