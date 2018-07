Trema la terra in Calabria, scossa di magnitudo 4.4

Trema la terra in Calabria. Poco dopo le 4.50 a Tropea e sull'intera costa calabra affollata da turisti è scattato l'allarme con decine di telefonate ai vigili del fuoco dopo un terremoto di magnitudo 4.4, secondo quanto registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in mare. La scossa, che si è verificata a una profondità di 57 km, è stata avvertita nettamente dalla popolazione. Non si registrano al momento danni a cose o persone ma il sisma è stato chiaramente avvertito anche a Messina, Reggio Calabria e alle Eolie.