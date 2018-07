Non ce l'ha fatta la ragazzina della provincia di Frosinone che, ieri a Sperlonga, era stata risucchiata da una delle bocchette di aspirazione della piscina nella quale stava facendo il bagno. La 13enne, che viveva a Morlupo, è deceduta questa notte al Gemelli dove era stata trasportata con urgenza dopo manovre di rianimazione effettuate sul luogo dell’incidente, l’hotel dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Al vaglio dei carabinieri della stazione di Sperlonga la dinamica dell’accaduto. L’autopsia potrà dire qualcosa in più su quello che è successo in quei momenti, se la ragazzina sia stata colta da un malore. Al momento la piscina dell’hotel è stata posta sotto sequestro.