Sta per concludersi il caso della nave Diciotti della Guardia costiera con lo sbarco dei 67 migranti che sono a bordo del rimorchiatore, ancorato nel porto di Trapani. "Sta per iniziare", ha fatto sapere il premier Giuseppe Conte con una nota: "Sono state completate le procedure di identificazione delle persone che erano a bordo, con particolare riguardo a quelle a cui risulterebbero imputabili le condotte che configurano ipotesi di reato". "Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti - si prosegue - a cura della Polizia di Stato, con assunzione delle informazioni testimoniali di tutte le persone che sono state trasportate. Gli esiti delle ulteriori indagini verranno trasmessi alla Procura competente".

Per sbloccare la situazione è intervenuto il Quirinale. Subito dopo esser rientrato a Roma da Bruxelles, infatti, Conte ha ricevuto la chiamata del presidente Sergio Mattarella sulla vicenda e subito dopo, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio ha chiamato i ministri Matteo Salvini e Danilo Toninelli per risolvere la situazione.

In serata la notizia di due indagati per violenza privata aggravata e continuata nel confronti del comandante e dell'equipaggio della Vos Thalassa, ma nessun fermo. La polizia ritiene di aver fornito documentazione utile per dimostrare che due dei migranti della nave Diciotti siano gli scafisti. La procura di Trapani vuole sentire le testimonianze di tutti i migranti a bordo e quindi i passeggeri sbarcheranno dalla nave a breve.

I 67 erano stati soccorsi dalla nave italia Vos Thalassa in acque libiche prima che intervenisse la Guardia costiera del Paese nordafricano. La minaccia del Viminale di non permettere lo sbarco in Italia aveva provocato una rivolta sulla nave e per questo i migranti erano stati trasferiti sulla Diciotti. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Appena finite le indagini, appena si saranno raccolti tutti gli elementi che permetteranno di indagare e poi di arrestare chi ha commesso episodi di violenza, tutti potranno scendere anche perché prima scendono prima testimoniano su chi li ha commessi".