"Se su quella nave c'è gente che ha minacciato ed aggredito non saranno persone che finiranno in albergo ma in galera: quindi non darò autorizzazione allo sbarco fino a che non avrò garanzia che delinquenti, perché non sono profughi, che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano per qualche tempo in galera e poi riportati nel loro paese".

Il ministro degli Interni e vicepremier Matteo Salvini dopo l'incontro con il Premier Conte insiste sulla linea dura nei confronti dei 67 migranti soccorsi in acque libiche dalla nave italiana Vos Thalassa e in seguito trasferiti sulla nave Diciotti della Guardia costiera. Dopo aver appreso che il Viminale aveva impedito l'approdo in Italia alla nave che aveva anticipato l'intervento delle autorità libiche, i migranti a bordi avrebbero minacciato l'equipaggio, circostanza che, ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, ha determinato il trasferimento sulla Diciotti dei "facinorosi".

E intanto sulla questione migranti tengono banco le parole del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. "Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo. L'apertura è la sua ricchezza. La strada è regolamentare, non chiudere. La parola accoglienza è bella, la parola respingimenti è brutta", ha detto il ministro M5S ad Avvenire. "Il governo lavora in maniera compatta, parlano i numeri", replica Salvini. "Sento più Toninelli e Di Maio dei miei genitori", aggiunge ancora il ministro dell'Interno per spiegare che non ci sono divisioni all'interno della squadra di governo. "Leggo sui giornali cose divertenti. Il nostro obiettivo è quello di avere un'immigrazione limitata, controllata e qualificata, perché questo sarebbe un fattore positivo per la nostra società. L'immigrazione alla Renzi, alla Mare nostrum, alla seicentomila sbarchi porta alle tendopoli di San Ferdinando, dove c'è la giungla e l'illegalità - prosegue -. Questa non è l'Italia che ho in testa, il mio obiettivo è controllare l'immigrazione e ridurre il numero dei morti".