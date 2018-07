Paura per George Clooney: incidente in moto a Olbia mentre gira la serie tv

Paura per George Clooney, che ha trascorso qualche ora all’ospedale di Olbia dopo un incidente in moto. L’attore hollywoodiano si trova da settimane in Sardegna per motivi di lavoro poiché sta girando una serie, ambientata nella Seconda Guerra mondiale, che ha come set principale l’aeroporto di Olbia. L'incidente è avvenuto sulla statale 125, vicino Olbia. L'attore è stato travolto da un auto mentre si trovava a bordo del suo scooter.

L’automobilista si è fermato a prestare i soccorsi e, secondo indiscrezioni, pare che sia rimasto parecchio sorpreso quando si è reso conto di essersi trovato di fronte il divo amato dalle donne di tutto il mondo.

Trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, l'attore e produttore americano è stato sottoposto ad una Tac, che ha dato esito negativo per quanto riguarda traumi gravi, mettendo però in evidenza una leggera lesione al bacino ed al ginocchio. Ne avrà per 20 giorni e sarà seguito dal medico del suo staff. Inevitabile l'affollamento al pronto soccorso dell'ospedale olbiese, ma i curiosi sono stati delusi: Clooney infatti, mentre le auto del suo entourage sostavano all'esterno del pronto soccorso, è stato fatto uscire da una porta sul retro ed è salito a bordo di un'altra auto della produzione che lo ha così portato nel suo albergo. Qui riposerà per 20 giorni. Le riprese della serie tv potrebbero subire un rallentamento.