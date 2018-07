Il Viminale blocca una nave italiana con 66 migranti a bordo

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha bloccato una nave battente bandiera italiana, la Vos Thalassa, che ha salvato 66 migranti nelle acque libiche dopo essere intervenuta in seguito ad un Sos nella zona di Sar. Il ministero di Salvini ha fatto sapere che non avrà l'autorizzazione ad avvicinare alcun porto di approdo italiano per l'imbarcazione Vos Thalassa che lavora come nave rifornimento per una piattaforma petrolifera della Total nel Mediterraneo. Secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, l'imbarcazione privata è intervenuta in acque Sar libiche "anticipando l'intervento delle Guardia costiera libica che era già stata allertata".

Migranti sulla Diciotti - Dopo lo stop del Viminale la Vos Thalassa ha lasciato i migranti a una nave della guardia costiera italiana, la Diciotti, "che pure era più lontana rispetto ai libici che stavano entrando in azione", fa sapere il Viminale. La posizione del ministro dell'Interno pertanto "non cambia".

Primo stop a una nave italiana - Dopo lo stop a Ong, mercantili e navi militari straniere, per la prima volta il disco rosso del Viminale riguarderebbe una nave italiana che viaggia con un carico di migranti. Già a metà giugno la Vos Thalassa era stata protagonista di un salvataggio di migranti poi affidati, come oggi, alla nave militare italiana Diciotti.

Cosa è successo - Il caso nasce perché, secondo le prime ricostruzioni, la Vos Thalassa ieri sera ha raccolto un sos per un barcone in difficoltà nella zona Sar di competenza libica ma la nave italiana è arrivata prima della Guardia Costiera di Tripoli a cui spettava l'intervento.