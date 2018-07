Incidente in autostrada con la Ferrari, paura per Nainggolan

Primo incidente da interista per Radja Nainggolan. Il belga si è schiantato oggi pomeriggio sull'autostrada A1 mentre era a bordo della sua Ferrari GtC 4 Lusso. Illeso per fortuna il Ninja nerazzurro che era partito dalla Capitale per tornare a Milano dove comincerà il ritiro con l'Inter. Dopo aver bucato una gomma all'altezza di Arezzo il centrocampista ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il guardrail dell'autostrada, rovinando la fiancata e la parte anteriore della Ferrari.