Vaccini, per la scuola basterà un'autocertificazione

Rimane la scadenza del 10 luglio e la vaccinazione resterà obbligatoria per accedere a scuola. Ma i genitori non dovranno portare alcun documento sanitario per dimostrare che i figli sono in regola. Basterà un'autocertificazione dove si dovrà sottoscrivere che i vaccini sono stati fatti o si faranno per poterli iscrivere al prossimo anno scolastico. Sarebbe questo, a quanto si apprende, il contenuto di un provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani.

Sull'obbligo vaccinale ha parlato la ministra della Salute Giulia Grillo al Question Time alla Camera parlando di semplificazione della normativa: "Il ministero della Salute è al lavoro, insieme al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per individuare le iniziative più idonee a tal fine: iniziative che terranno certamente conto di quel migliore bilanciamento tra il diritto all'inclusione, in età scolare e pre-scolare, e il diritto alla tutela della salute - individuale e collettiva - che è rinvenibile nel contratto di Governo e che, dunque, costituisce la stella polare per la nostra attività in materia".

Grillo inoltre parla "non una semplice proroga, ma una significativa semplificazione dell'onere documentale a carico dei genitori dei minori di sedici anni, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l'infanzia non una misura temporanea, per cosi' dire "a tampone", ma un insieme di accorgimenti che rendano, progressivamente, sempre più pacifico e meno conflittuale il rapporto tra cittadino e istituzioni sanitarie e scolastiche".