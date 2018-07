Gigi D'Alessio alla sbarra per evasione fiscale

Dopo il figlio, anche il padre finisce a processo. Nemmeno tre mesi fa Claudio D'Alessio, figlio del noto cantautore napoletano, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma per aver aggredito e minacciato la sua colf. Ieri la stessa sorte è toccata a Gigi D' Alessio, accusato dalla Procura di aver evaso il fisco per oltre un milione e 700 mila euro. Al termine dell' udienza preliminare, il giudice Pierluigi Balestrieri lo ha rinviato a giudizio: il dibattimento inizierà a settembre. Secondo la ricostruzione del pm Saverio Francesco Musolino, il cantante, proprietario del 95% delle quote societarie della Ggd Productions srl, in concorso con il socio Antonio Albo (che possedeva il restante 5%) e con i due legali rappresentanti che si sono avvicendati nell' azienda tra il 2009 e il 2010, avrebbero presentato «un'infedele dichiarazione fiascale delle imposte dirette e dell' Iva per l' anno d' imposta 2010, omettendo di indicare elementi attivi di reddito per 6.040.555 euro, evadendo l' Ires per 997.581 euro e l' Iva per 770.613 euro».

Il raggiro nei confronti del fisco è stato accertato alcuni anni dopo dall'Agenzia delle Entrate. Poi la Finanza, su delega del pm, ha ricostruito i passaggi a monte. «Al fine di consentire alla società Ggd Production, e quindi a D' Alessio, reale beneficiario economico, di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto», si legge nel capo d' imputazione, l' artista e il suo socio, con un atto notarile del 21 aprile 2010, hanno alienato le rispettive quote a un prestanome che, un mese dopo, «alienava simulata mente tali partecipazioni alla Global Music Entertainment, società di diritto americano con sede in Delaware, cui apparentemente veniva consegnata la documentazione contabile e amministrativa della Ggd Productions srl»...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI