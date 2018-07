Niccolò, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è ricoverato in prognosi riservata, all’ospedale Niguarda di Milano. Il 19enne è stato accoltellato questa mattina intorno alle 5 all’uscita dell’ “Old Fashion”, famoso locale della movida milanese. Secondo quanto si apprende Niccolò Bettarini sarebbe stato colpito ripetutamente alle braccia ma non sono chiari i motivi né la dinamica dell’aggressione.

In base alle prime ricostruzioni, il giovane ha trascorso la serata in discoteca e quando è uscito per andare alla macchina, è stato coinvolto in una lite fuori dal locale stesso. Sembra che sia intervenuto per aiutare un amico. Trasportato in codice rosso al “Niguarda”, è stato operato per un tendine reciso ed è attualmente monitorato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori sono già al lavoro per individuare i responsabili e attendono di poter interrogare la vittima sui fatti di questa mattina all'alba.

Il gestore dell’ “Old Fashion”, Roberto Cominardi, ha dichiarato: “Abbiamo visionato le telecamere insieme alla polizia - racconta - e nelle riprese non c’è nulla che potesse far pensare o prevedere una rissa. Alla chiusura, abbiamo poi notato una lite in strada e avevo mandato la mia security a controllare, perché non vogliamo casini. Conosciamo Niccolò da tempo, se fosse accaduto qualche diverbio nel locale ce lo avrebbe segnalato”.