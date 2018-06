Impruneta, uccide padre e compagna. Fermato il figlio

È stato trovato e catturato Dario Capecchi, 43 anni, l’uomo che la notte scorsa avrebbe ucciso il padre 68enne, Osvaldo Capecchi, e la sua compagna, Patrizia Manetti, 69 anni nell’appartamento dove tutti e tre vivevano in via Longo a Impruneta (Firenze). Il figlio, che soffrirebbe di problemi psichiatrici, si era allontanato con l’auto in uso alla famiglia, una Fiat Panda vecchio modello. I carabinieri hanno rintracciato l’autovettura su cui Dario Capecchi era scappato abbandonata sulla corsia di emergenza dell’A1 in direzione nord, nel comune di Calenzano (Firenze). Dario Capecchi si era allontanato a piedi e i militari dell’Arma lo hanno rintracciato nel territorio di Calenzano, dopo aver scavalcato la recinzione autostradale e aver attraversato i campi. A breve inizieranno tutti gli accertamenti per stabilire se effettivamente il figlio, che soffrirebbe di problemi psichici, abbia avuto una responsabilità nel duplice delitto.