Ciocchetti sui contributi elettorali di Parnasi: raccolti e rendicontati secondo la legge

Egregio Direttore,

in riferimento all’articolo dal titolo ‘I politici mi chiamavano per i soldi’, a firma di Andrea Ossino, pubblicato in data 30 giugno 2018 a pag.10 sul giornale da lei diretto, chiedo ai sensi della legge sulla stampa (l.47/48 – art. 8) un’immediata rettifica in quanto vengo citato in maniera impropria, non rispondente a verità e lesiva della mia dignità. Infatti per quanto riguarda i contributi menzionati preciso che ai sensi dell’art.7 comma 6 della legge 10.12.1993, n.515, il mio mandatario elettorale ha provveduto a raccoglierli e a rendicontarli, lo scorso 25 maggio, al collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Roma. Tale rendiconto è a disposizione di chiunque voglia prenderne conoscenza. E si potrà cosi verificare la completa liceità di tutti i contributi raccolti.

Le chiedo dunque di voler provvedere, ai sensi della legge sopra richiamata, alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si riferisce, comunicandole che, in difetto, intraprenderò le iniziative necessarie volte a tutelare la mia reputazione personale e professionale.

Cordiali saluti,

Luciano Ciocchetti