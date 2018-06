Al via la maturità. E i temi sono già su internet

Le scommesse si inseguono, e non si contano di certo sul palmo di una mano coloro che pensano arditamente che il copione di stamattina replicherà quello tenuto alto negli scorsi anni. Prima prova di Maturità al via, con l’incubo toto-tracce diventato lo spauracchio del pianeta scuola. Alzi la mano chi non sa che dopo un quarto d’ora o venti minuti massimo, in rete, come per magia – e al netto delle prassi di correttezza dichiarate - si materializzano le prove dei maturandi.

Le polemiche piovono da anni. Tutti a dissertare e, alla fine, tutti a bissare l’epiteto del liberismo economico che in questa circostanza calza a pennello: laissez faire. Ormai l’andazzo conclamato è questo: le anticipazioni online dei compiti, su cui si chiudono entrambi gli occhi, fanno parte integrante della Maturità, e non se ne parla nemmeno più tanto. Non ci riferiamo per nulla alle “bufale” in circolazione la notte prima, sia chiaro. Ma alle prove vere che certi siti pubblicano a pochi minuti dallo start ufficiale. Cambierà qualcosa in fatto di scrupolosità con il nuovo titolare all’Istruzione Marco Bussetti? Attendiamo.

I precedenti si ricordano. Prendiamo la Maturità del 2008, ad esempio. Alle 8.12, con quasi 20 minuti di anticipo sull’apertura delle buste contenenti le prove, sul forum del sito studenti.it apparve l’argomento di greco richiesto agli studenti del liceo Classico (un testo di Luciano di Samosata). E, pochi minuti dopo, c’erano le esatte traduzioni. Come intorno alle 8.30, sempre in anticipo, il giorno seguente, in parecchi siti dedicati vennero pubblicate le risposte alle domande della seconda prova di indirizzo. Ci sono siti diventati rinomati sul tema, siti di settore che hanno fatto dell'anticipazione «borderline» la loro bandiera da anni in fatto di esami di Stato. Alcuni si fanno persino concorrenza a chi arriva prima a mettere online le tracce. Scuolazoo.it, skuola.net, studenti.it, iscuola.net, nettowork.it, studentville.it, schoolstorming.wordpress.com, sqcuoladiblog.it, booksblog.it, blog.redooc.com/saperepiu.it, i principali...

