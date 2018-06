Bassani, De Gasperi, Moro e la Costituzione tra i temi di italiano

La cooperazione internazionale con Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il tema storico e i volti della solitudine, con una poesia di Alda Merini, per il saggio artistico. Ecco le tracce della prima prova scritta di italiano degli esami di maturità 2018. Il tema in ambito artistico-letterario ha questo titolo: "I diversi volti della solitudine nell'arte e nella letteratura". Tra i testi proposti per lo sviluppo della traccia "Ed è subito sera" di Salvatore Quasimodo, un estratto di "Uno, nessuno e centomila" di Luigi Pirandello e "La vita solitaria" di Francesco Petrarca. Secondo il portale per studenti ScuolaZoo, tra le tracce della prima prova di italiano dell'esame di maturità, al via oggi in tutta Italia, c'è anche un tema sulla Costituzione. Quest'anno ricorre il 70esimo anniversario dell'entrata in vigore della Carta. Il tema di ordine generale, secondo quanto si legge nelle tracce in mano ai maturandi, ha questo titolo: "Il principio dell'eguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione". "La 'creatività' è la straordinaria dote - squisitamente umana - di immaginare; risultato di una formula complessa, frutto del talento del caso". Ecco l'argomento in ambito socio-economico sottoposto agli studenti.