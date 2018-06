Studente rischia la bocciatura, prof picchiata dalla mamma dell'alunno

Aveva messo 4 in inglese a uno dei suoi alunni. La mamma dello studente, però, non l'ha mandata giù. E' andata a cercare la professoressa, le ha dato uno spintone e l'insegnante è caduta a terra spaccandosi un labbro. E' accaduto a Caselle, in provincia di Padova, nell'istituto comprensivo Selvazzano 1. La professoressa, che si riserva di sporgere denuncia per l'aggressione, ha ricevuto la solidarietà del consiglio comunale di Selvazzano. "Sono incredulo - ha commentato il presidente del Consiglio comunale - La docente è una persona speciale che ha sempre dimostrato grande sensibilità per gli studenti". E a Repubblica parla proprio la professoressa aggredita che si difende dicendo che "se un ragazzo merita 4 perché gli devo dare 6? Posso dire che non regalo voti, non lascio il mio numero di telefonino e non faccio gruppi whatsapp con gli studenti, mantengo sempre la giusta distanza e non credo che possa essere una colpa".