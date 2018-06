Permesso di soggiorno scaduto, Cecilia Rodriguez nei guai

Permesso di soggiorno scaduto e inaspettata convocazione in Commissariato per Cecilia Rodriguez, a Capri da alcuni giorni con il compagno Ignazio Moser per partecipare a una manifestazione. A mettere ’nei guaì la sorella di Belen il direttore di «Chi», Alfonso Signorini, che aveva svelato il dettaglio del permesso scaduto nel corso di una diretta web dall’isola azzurra. Venuti a conoscenza della notizia, circolata anche su social e siti di gossip, Caprinews in testa, i poliziotti questa mattina hanno deciso di convocare la showgirl argentina, ospite in un hotel di Anacapri. Accertato, in seguito ai controlli, che il permesso della Rodriguez era effettivamente scaduto, gli agenti del commissariato di Capri la hanno quindi invitata a recarsi in Questura a Milano per regolarizzare la sua posizione.