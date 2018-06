Incidente nella notte sull'A1, paura per il ballerino Stefano De Martino

Paura per Stefano De Martino. Il ballerino esploso nella trasmissione Amici, noto anche per essere l'ex marito di Belen Rodriguez, è stato coinvolto in un incidente stradale sull'A1 nel territorio tra Anagni e Ferentino. Il sinistro si è verificato intorno alle due della notte tra venerdì e sabato.

Il ballerino, come riporta Frosinone Today, era bordo di un'Audi TT guidata da un suo amico sull'autostrada in direzione Napoli quando, per cause che saranno accertate dalla polizia stradale intervenuta dopo l'incidente, l'auto su cui viaggiavano si è scontrata con una Fiat Punto, il cui conducente sarebbe rimasto lievemente ferito. De Martino e il suo amico sono usciti illesi dall'incidente.