Capri, coppia di turisti tedeschi rubano il portafoglio a napoletano sull'aliscafo

Coppia di turisti tedeschi ruba il portafoglio a un napoletano. E meno male che i ladri eravamo noi italiani. Due turisti tedeschi sono stati denunciati per furto in concorso avvenuto a bordo di un aliscafo diretto a Capri. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Capri sono intervenuti a seguito della denuncia della vittima del furto, un napoletano diretto anch’egli sull’isola ma, a differenza dei due tedeschi, per lavoro. L’uomo ha denunciato il furto del suo portafoglio indicando i due tedeschi quali autori. Gli accertamenti della Polizia hanno confermato la circostanza e il portafoglio è stato recuperato da un cassonetto nel quale era stato gettato con l’intento di disfarsene. I due turisti sono stati deferiti a piede libero per furto in concorso.