Notte da incubo, Ciriaco De Mita e la moglie rapinati in casa  

Rapina nell'abitazione di Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco (Avellino). Quattro rapinatori, entrati in casa con volto coperto da passamontagna, sono stati sorpresi dalla moglie, Anna Maria Scarinzi intorno alle 3.30 e si sono fatti aprire la cassaforte, dalla quale hanno portato via diversi oggetti di valore e d'oro. Né De Mita né la moglie sono stati aggrediti o hanno riportato ferite. I coniugi, sconvolti per l'accaduto, hanno allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Nusco, della compagnia di Montella e del reparto operativo del Comando provinciale di Avellino per l'ispezione dei luoghi e l'esecuzione di rilievi tecnici.

Sono scattati posti di controllo nel circondario per bloccare auto sospette. I carabinieri stanno anche verificando alcuni impianti di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato i rapinatori in fuga. L'ammontare del bottino non è stato ancora quantificato ma sarebbe di diverse migliaia di euro per il valore di gioielli importanti della signora De Mita.