Tragedia di Francavilla, l'uomo non era in cura per problemi psichici

"Le prime attività investigative svolte hanno acclarato che "Fausto Filippone non risultava esser affetto da patologie in genere ed, in particolare, da problemi psichici. Gli accertamenti svolti sinora hanno evidenziato che non esistevano problematiche di rilievo, o che possano giustificare i gesti compiuti, all’interno del nucleo famigliare". Lo riferisce una nota della Polizia sul caso dell'uomo, Fausto Filippone, suicidatosi ieri dal Cavalcavia della A14, a Francavilla al Mare (Chieti) dopo avere lanciato dallo stesso ponte, una bambina, la figlia. "L’unico recente episodio si riferisce al decesso della madre di Fausto Filippone, a cui lo stesso era particolarmente legato e che, in qualche modo, poteva averlo destabilizzato senza peraltro che lo stesso abbia esternato importanti segni di sofferenza", prosegue la nota. "Durante la fase di trattativa svoltasi per ben sette ore Filippone - aggiunge la nota - ad un certo punto ha gettato un foglio dal viadotto, successivamente rinvenuto dal personale operante ove erano elencati dei nomi su cui si stanno svolgendo i dovuti riscontri".

La polizia di Stato di Chieti nella tarda mattinata di ieri è intervenuta dopo che è stata segnalata la presenza di "una donna che si trovava a terra, dopo essere caduta da un balcone del secondo piano di un palazzo, da un’altezza di circa 10 metri. La donna è stata immediatamente trasportata in ospedale ed è stata identificata come Marina Angrilli, classe 1966 di Pescara, giunta in gravissime condizioni" nella struttura sanitaria. Nel corso del pomeriggio, intorno alle 16, la donna è deceduta per le lesioni riportate", prosegue la nota che informa che in merito alla dinamica degli eventi sono in corso accertamenti da parte della Squadra Mobile della Questura di Chieti. "Alle 13 - informa la nota della polizia - invece sono giunti al 113 diverse segnalazioni da parte degli utenti in transito sulla A14, direzione Sud, con cui è stata comunicata la presenza di un’autovettura ferma sulla carreggiata del Viadotto Alento, situato nel comune di Francavilla al Mare. Sul posto è intervenuto personale della sottosezione della polizia stradale Pescara Nord, che ha rilevato la presenza di Fausto Filippone, classe 1969 di Chieti, coniuge di Marina Angrilli con una bambina, Ludovica Filippone, 10 anni, di Chieti, figlia di Filippone e della Angrilli, entrambi seduti sopra la barra superiore del guard rail, immediatamente a ridosso della rete di recinzione. Il personale della polizia di Stato, giunto sul posto, ha visto l’uomo lanciare la bambina dal viadotto, facendola rovinare a terra da un’altezza di circa 50 metri".

"I soccorritori e il personale della Squadra mobile - prosegue la nota della polizia - a quel punto hanno tentato più volte di avvicinarsi all’uomo, ma Filippone ha minacciato insistentemente di lanciarsi ogni volta che hanno tentato di raggiungere lui o la figlia. Dopo prolungate trattative dirette a dissuadere l’uomo dal porre in essere l’insano atto minacciato, alle 20 circa, Filippone si è lanciato nelle campagne sottostanti poco distante dal corpo della figlia". Il personale medico sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone, le cui salme sono state successivamente rimosse e messe a disposizione del magistrato di turno.