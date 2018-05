Un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 la figlioletta e minaccia a sua volta di gettarsi nel vuoto. Il dramma si sta consumando a Francavilla al Mare (Chieti) sul tratto autrostradale che passa per contrada Vallemerlo.

L'uomo che minaccia di lanciarsi nel vuoto non consentendo ai soccorritori accorsi di intervenire. Non ci sono per ora conferme ufficiali sulle condizioni della bambina. Sul posto Carabinieri, operatori del 118 e Vigili del Fuoco.

A quanto si apprende, la bambina sarebbe stata lanciata da un'altezza di almeno 20 metri. I soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere la piccola che, osservata a distanza, non si muove. Secondo il quotidiano Il Centro l'episodio sarebbe legato al ricovero di una donna questa mattina nell'ospedale di Chieti dopo una caduta dal quarto piano della propria casa. Secondo gli investigatori, riporta il quotidiano abruzzese, sarebbe la moglie dell'uomo che minaccia di buttarsi e che ha lanciato sua figlia nel vuoto.