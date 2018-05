Padre lascia la figlia di un anno in auto e la bimba muore

Operaio lascia la figlia in auto per andare al lavoro e la piccola muore. Una bambina di un anno è morta in auto dopo che il padre l'aveva lasciata nel parcheggio dello stabilimento dove lavora, a San Piero a Grado, comune limitrofo a Pisa. L’allarme è stato dato intorno alle 16 ma quando sono arrivati i soccorsi del 118 la piccola era già morta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri.