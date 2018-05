Bimba volata dalla finestra, arrestata la madre

Questa mattina è stata arrestata dai carabinieri la mamma della bambina che domenica, all’ora di pranzo, è caduta dal secondo piano della palazzina di Zerman, frazione di Mogliano Veneto, in cui vive con i genitori. I militari, nel corso dell'interrogatorio svoltosi dopo l’incidente, hanno subito sospettato della donna, quarantunenne. Secondo gli inquirenti coordinati dal pubblico ministero Massimo Zampicinini potrebbe aver infatti spinto la piccola giù dal terrazzino. Le condizioni della bambina di quasi tre anni di età, caduta da un’altezza di circa sei metri, non destano particolari preoccupazioni. Dopo la caduta è stata portata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con l’elisoccorso. Il tappeto erboso del giardino condominiale dove la piccola è caduta avrebbe attutito infatti l’impatto con il suolo. A chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa che avrebbe visto la bimba volare dal terrazzino e poi dimenarsi sul prato chiamando "papà".

Lo stesso inquilino avrebbe avvisato i soccorsi e aspettato l’arrivo sul posto dell’elicottero con il personale del Suem 118. La piccola, assistita dai genitori e dai vicini di casa, è stata trovata dai sanitari in stato di coscienza. Si muoveva e parlava. Dopo averle prestato le prime cure, i sanitari l’hanno immobilizzata su una barella e trasbordata sull’elicottero. Già nella serata di domenica i genitori - che al momento erano nell’appartamento - sono stati sentiti dai carabinieri di Mogliano e Treviso. Ma la ricostruzione della madre, ex dipendente di un asilo, non ha evidentemente convinto gli investigatori dei carabinieri, che oggi, su disposizione del Pm, l'hanno tratta in arresto sospettandola di tentato omicidio. La signora è attualmente rinchiusa nel carcere femminile della Giudecca.