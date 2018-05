Uomo armato crea il panico nel Vibonese: tre sparatorie, morti e feriti. È caccia all'uomo

Pomeriggio di sangue tra Limbadi e Nicotera, nel Vibonese. Un uomo ha sparato in tre diverse occasioni: prima contro un'auto a Caroni, frazione di Limbadi. Poi l'irruzione in un bar di Limbadi paese dove l'attentatore ha ferito tre persone che si trovavano nel locale intente a giocare a carte. Uno dei feriti è fratello del proprietario dell'auto colpita pochi minuti prima. Quindi, l'uomo armato di fucile si è portato in via Nuovo Liceo a Nicotera dove dentro casa ha ucciso Michele Valerioti, 68 anni, del luogo, e Giuseppina Mollese, 80 anni. Quindi l'attentatore è fuggito via a bordo di una Fiat Panda, braccato dai carabinieri.

Due elicotteri si sono alzati dalla sede del Gruppo operativo dei carabinieri di Vibo Valentia per cercare di rintracciare l'uomo che nel pomeriggio ha aperto il fuoco con un fucile a Nicotera e Limbadi. Sulle tracce del fuggitivo si sono posti anche i "Cacciatori di Calabria", gruppo speciale dei carabinieri, mentre altri militari dell'Arma sono impegnati a visionare le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza nei pressi dei luoghi interessati dalla sparatoria.