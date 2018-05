Hanno deciso di marciare compatti verso un eventuale processo, che a questo punto si svolgerà davanti a un collegio di magistrati e in udienze aperte al pubblico. Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il suocero Sergio Tulliani, il cognato Giancarlo Tulliani e persino il «re delle slot» Francesco Corallo non hanno intenzione di chiedere riti alternativi, come il giudizio abbreviato.

Domani è fissata la prima udienza davanti al gup del Tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, che dovrà decidere se rinviare a giudizio con l' accusa di riciclaggio trasnazionale l'ex presidente del la Camera e la sua famiglia acquisita.

Prima, però, il giudice dell' udienza preliminare dovrà esaminare una serie di eccezioni preliminari che verranno poste dai legali. Ad esempio, l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, che difende Fini, contesterà l'indeterminatezza del capo d'imputazione...

