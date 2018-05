Addio Rebecca, è morta la rugbista in coma dopo un placcaggio

È morta Rebecca Braglia, la rugbista di 18 anni degli Amatori Parma, ricoverata da domenica in Rianimazione dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio durante una partita a Ravenna. Il decesso è avvenuto mercoledì all'ospedale Bufalini di Cesena. Ad annunciare la notizia su Facebook è stato il padre della ragazza, Giuliano Braglia: "Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti - scrive in un post - Ora gioca nel Campionato dei Cieli, voi dovete continuare quello terreno".