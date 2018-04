Pistola alla testa del prof, ma per scherzo. Sospeso

Avrebbe intimato al suo professore, dopo che questi lo aveva rimproverato per la sua indisciplina, di alzare le mani puntandogli una pistola alla testa. Uno "scherzo" di pessimo gusto che all'insegnante, al preside e ai magistrati non ha fatto per niente ridere. E a niente è servito, allo studente di 17 enne, giustificarsi dicendo che si trattava di una pistola giocattolo. L'episodio è avvenuto in un istituto superiore della provincia di Pisa, che è stato sospeso e indagato per violenza privata continuata, minacce e ingiuria. Il presunto atto di bullismo riportato dal quotidiano «La Nazione» risalirebbe allo scorso gennaio. La Procura presso il Tribunale dei minori di Firenze avrebbe aperto un fascicolo affidando l’indagine alla polizia.