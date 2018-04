Minacciano il prof con l'accendino: ti diamo fuoco

Una sospensione che per la sua durata (fino alla fine dell'anno scolastico) vale una bocciatura. Questa la "pena" decisa dall'Istituto professionale Benelli di Pesaro per due studenti che hanno minacciato di dar fuoco al prof. con un accendino. Mentre uno veniva incitato dalla classe a mettere in atto la minaccia, l'altro spintonava il docente. La preside Annamaria Marinai avrebbe rivelato al quotidiano Il Resto del Carlino di essere destinataria "di querele, richieste di danni e anche di ritorsioni fisiche". L'atto di bullismo sarebbe stato inoltre ripreso e postato in rete fino a finire sul cellulare della dirigente scolastica, che ha subito preso provvedimenti. Il professore, che l’aveva tenuto nascosto, ha dovuto fornire i particolari dell’accaduto. Il consiglio d’istituto ha inoltre deciso di sospendere un terzo studente "fino al 19 maggio, perché ha ammesso di aver incitato il compagno di classe", mentre l’intera scolaresca, sospesa, è obbligata a frequentare le lezioni. I protagonisti dell'episodio sono entrambi maggiorenni e ripetenti. Il docente, un quarantenne "merita il massimo rispetto - spiega la preside - anche se agli occhi degli studenti appare debole e destinatario di ogni tipo di scherno".