Mattarella celebra la Liberazione

Il capo dello Stato ha reso omaggio alla tomba del milite ignoto. Con lui i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il premier Paolo Gentiloni il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, e le alte cariche militari. Poi il presidente della Repubblica si è recato a Taranta Peligna in provincia di Chieti per omaggiare il sacrario della brigata Maiella. Accolto da due ali di folla il Capo dello Stato si è fermato per pochi minuti prima di partire alla volta di Casoli seconda ed ultima tappa del suo viaggio in Abruzzo dove è stato accolto da due ali di folla.