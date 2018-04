Ergastolo a Stefano Binda per l'omicidio di Lidia Macchi

Stefano Binda, 50 anni, di Brebbia, in provincia di Varese, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Lidia Macchi, uccisa nel gennaio del 1987 con 29 coltellate. L'uomo è stato interdetto dai pubblici uffici e condannato a pagare anche una provvisionale di 200mila euro per la madre della ragazza e di 80mila euro ciascuno per la sorella e il fratello. A leggere la sentenza della Corte d'Assise di Varese, arrivata dopo oltre tre ore di camera di consiglio, è stato il giudice Orazio Moscato, che ha escluso le aggravanti per futili motivi e abietti. L'accusa è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. La studentessa varesina era stata uccisa il 5 gennaio 1987 nel bosco di Cittiglio. Durante la lettura del verdetto Binda, difeso degli avvocati Sergio Martelli e Patrizia Esposito, è rimasto impassibile. Presenti in aula Paola Bettoni, madre di Lidia, con i figli Stefania e Alberto.