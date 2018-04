A Torino nasce il bambino con due mamme

Il Comune di Torino ha registrato il figlio di due madri nato in Italia, il primo riconoscimento alla nascita di un bimbo di una coppia omogenitoriale. La sindaca di Torino Chiara Appendino aveva annunciato negli scorsi giorni l'intenzione di riconoscere pari diritti anche "forzando la mano". Si tratta di Niccolò Pietro, figlio di Chiara Foglietta, vicecapogruppo del Pd in consiglio comunale, e della compagna Micaela Ghisleni. "Niccolò ora è ufficialmente registrato ed è figlio mio e di Micaela anche per lo Stato italiano. Abbiamo aperto una strada importante per tutte le coppie che si trovano nella nostra stessa situazione, abbiamo dato coraggio a quelle donne che non hanno più intenzione di dichiarare il falso", scrive su Fb Chiara Foglietta. "Oggi non si è solo scritto un atto. Un nome su un foglio. Si è scritta una pagina importante della nostra Storia", aggiunge Foglietta.