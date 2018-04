Nadia Toffa continua la sua battaglia contro il cancro e si è mostrata per la prima volta senza parrucca. La conduttrice de Le Iene ha pubblicato su Instagram una foto in cui, sorridente accanto alla madre, indossa un turbante. La Toffa dopo il malore che l'aveva colpita mentre era in un albergo a Trieste, tornando alla conduzione della trasmissione Mediaset aveva confessato: "Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico e ho seguito le cure previste. Ora è tutto finito: il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio".

"Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma. Una donna fantastica, speciale, unica. Una giornata favolosa", ha scritto Nadia Toffa nel suo post.