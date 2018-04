Testate e insulti al prof: "Mettimi 6". I video choc degli studenti bulli di Lucca

Ha cercato di costringere il professore a cambiargli il brutto voto che aveva preso. E per farlo, ha aggredito verbalmente il professore, offendendolo e minacciandolo, poi ha cercato di stappargli di mano il registro elettronico e infine gli ha intimato di inginocchiarsi. E poi ancora umiliazioni e aggressioni verbali, testate, bestemmie. E' accaduto in un istituto tecnico commerciale di Lucca e gli episodio sono stati ripresi con il telefonino dagli studenti. I video sono stati poi diffusi sui social network e il caso è esploso. In uno si vede un ragazzo indossare un casco da motociclista e avvicinarsi al professore - che non reagisce - mimando una testata, in un altro sbatte sulla cattedra il contenitore per la raccolta della carte, nell’ultimo si sentono studenti che offendono e bestemmiano.

Tutto è iniziato dopo che il professore ha dato il brutto voto allo studente. Il ragazzo si è prima avvicinato alla cattedra insultandolo ad alta voce davanti a tutta la classe, poi gli ha intimato di mettergli sei, e subito dopo ha cercato di strappargli di mano il registro elettronico dove il professore avrebbe dovuto scrivere il voto. Non contento, ha gridato, rivolto al professore: "Chi è che comanda?". E poi, sempre di fronte ai compagni, ha ordinato al professore di mettersi in ginocchio.

Quanto accaduto ha sollevato la reazione del dirigente della scuola superiore lucchese che ha annunciato punizioni esemplari per tutti i protagonisti della vicenda: in primis lo studente che ha offeso e minacciato il professore, ma anche per i compagni di classe che hanno fatto circolare il video. E a questo proposito è stato indetto per venerdì un consiglio di classe per decidere le sanzioni da adottare.