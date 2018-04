Scende dalla Smart con la pistola e uccide la moglie. Poi si costituisce

Ha sparato per strada alla moglie e l’ha uccisa. È successo intorno alle 13 a Bovisio Masciago, in provincia di Monza. La donna, Valeria Bufo, 56 anni, impiegata, è stata trasportata in fin di vita, dopo i colpi al torace, al San Gerardo di Monza, ma è deceduta non appena arrivata all’ospedale. Dopo l’omicidio, l’uomo, autista di 57 anni, si è costituito dai carabinieri di Seveso. I due, erano sposati con figli e da poco separati. La ricostruzione della dinamica ha accertato che la donna era a bordo di una Alfa Romeo Giulietta lungo il corso, quando all’altezza di un semaforo il marito, Giorgio Truzzi è sceso da una Smart e ha sparato due-tre colpi. Poi è andato alla caserma dei carabinieri di Seveso in stato di shock dove ha ammesso le sue responsabilità.