Il volume della tv è troppo alto. All'anziana chiesti 3mila euro di risarcimento

La nonna tiene il volume del televisore troppo alto. E una vicina di casa non riesce a lavorare. Per questo una giornalista freelance ha denunciato l'anziana per disturbo della quiete pubblica e le ha anche chiesto 3mila euro di risarcimento danni. E pensare che l'anziana ha 90 anni, vive da sola ed è anche sorda. Tanto che altri condomini le hanno regalato uno strumento wifi che collega il televisore al suo apparecchio acustico. Ma a volte il sistema salta e il volume schizza.