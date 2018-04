L'ultima di Lapo Elkann: apre la portiera senza guardare, Ferrari distrutta

Una svista da 30mila euro per Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli ha parcheggiato la sua Ferrari in zona Fiera quando è successo il patatrac. Ha aperto la portiera del bolide senza guardare nello specchietto e non accorgendosi che un'altra macchina, una proletaria Yaris, stava sopraggiungendo nella stessa corsia di marcia. L'impatto è stato inevitabile e la portiera della Ferrari - un modello personalizzato di colore "azzurro Lapo", tinta ideata per lui dalla tedesca Basf - è andata distrutta.

A raccontare l'episodio è il settimanale Oggi, in edicola da domani, che ha seguito Lapo a un appuntamento a pranzo con la bella gallerista Gala Kalchbrenner, in via Montenapoleone. Poi l'incidente che non ti aspetti e la reazione composta di Elkann: dopo aver allargato le braccia ha rincuorato la sua passeggera strappandole anche un sorriso.

Il settimanale fa anche i conti in tasca all'imprenditore. Secondo Oggi infatti il danno sarebbe di almeno di 30mila euro.