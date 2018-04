I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siracusa hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare nei confronti di Giuseppe Gennuso (al regime degli arresti domiciliari), deputato regionale, e dei due persone residenti ad Avola (SR), entrambe affiliate al locale clan mafioso, (uno al regime degli arresti domiciliari, il secondo in carcere), tutti responsabili di scambio elettorale politico mafioso in concorso, reato commesso in occasione delle ultime elezioni regionali siciliane.