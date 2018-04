Eredita tre miliardi di lire. Niente cambio. E non è solo

Se la fortuna è cieca, la burocrazia ci vede benissimo. Lo ha capito bene il signor Luigi C., che dopo essere diventato miliardario ha scoperto che in realtà la sua fortuna non era altro che un mucchio di carta straccia, almeno secondo la Banca D’Italia e il ministero dell’Economia. Quella di Luigi è la storia dello «Zio D’America». È il desiderio che tutti hanno sognato almeno una volta: avere un parente lontano, magari sconosciuto, che un giorno lascia in eredità una fortuna. Troppo bello per essere vero, se si è italiani.

Il signor Luigi ha 48 anni, lavora in banca e conduce una vita normale. Non ha genitori, ma oltre i confini, in Svizzera, aveva un nonno. Era un costruttore romano in pensione che aveva deciso di trasferirsi a Lugano. E lì custodiva una cassetta di sicurezza: all’Ubs, dove aveva anche un conto corrente. Gli anni passavano, il «nonno» era anziano e non prestava attenzione alle questioni italiane, figuriamoci alla querelle del cambio di banconote dalla lira all’euro. E nel luglio scorso era deceduto. Luigi così scoprì di esser l’unico erede del defunto. Aveva così rinvenuto le chiavi di una cassetta di sicurezza dell’Ubs di Lugano. Quindi a settembre aveva bussato alla porta dell’istituto di credito e aveva aperto la cassetta di sicurezza. Un sorriso si era plasmato sul volto dell’uomo: all’interno di quella cassetta, oltre a diversi titoli di Stato, c’erano numerose banconote. Tutte da 500 mila lire per un totale di quasi 3 miliardi del vecchio conio. Luigi deve aver alzato gli occhi al cielo. Era diventato miliardario, o almeno questo è quello che pensava. Non aveva perso tempo e aveva ritirato il prezioso bottino. Poi aveva sistemato le ultime cose, aveva fatto le valigie e con un spirito rinvigorito era tornato in Italia. A quel punto restava l’ultima formalità: andare in banca e far trasformare la lira in euro. L’uomo lavora per un istituto di credito e quindi sapeva dove recarsi: Banca d’Italia. E lì, in un attimo, lo stupore dovuto alla scoperta e la felicità dettata dalla prospettiva di una nuova vita avevano lasciato il posto all’amarezza...

