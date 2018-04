Dalla casa più spiata d'Italia al carcere. Kiran Maccali, ex concorrente del Grande Fratello, è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio con l'accusa di aver importunato e minacciato l'ex fidanzata. Lo riporta La Stampa. Il 31enne di origine indiana si sarebbe presentandosi più volte davanti a casa della ragazza, nel Bresciano, nonostante Maccali fosse sottoposto all'obbligo di dimora nella sua casa di Romano di Lombardia (Bergamo).

I PRECEDENTI - Già la scorsa estate, ricorda il quotidiano torinese, l'ex concorrente del GF12 era stato arrestato dopo aver aggredito i genitori in casa e i carabinieri intervenuti dopo la chiamata al 112. Episodio al quale seguì una condanna in primo grado a 8 mesi di reclusione per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali e danneggiamento aggravato.