Vaccini, dottoressa "no vax" radiata a Milano: continuerò a curare

È stata radiata dall’Ordine dei Medici di Milano Gabriella Maria Lesmo, nota per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti dei vaccini. È il secondo caso a Milano, dopo la radiazione di un altro camice bianco «no-vax», Dario Miedico. «Un caldo ringraziamento e infinita riconoscenza - commenta la stessa Lesmo su facebook - a tutti coloro che da molti mesi impegnano tempo e pensieri per supportarmi ed ai tantissimi che in questi ultimi giorni mi hanno difeso e in queste ore consolato. Punire la libertà di esprimere liberamente le proprie opinioni su farmaci in contesti pubblici ed impedire la libertà di giudizio ai medici è indegna di un paese democratico e civile. Privare del permesso di lavoro una professionista che per più di 38 anni ha esercitato in contesti pubblici e privati senza una sbavatura, per di più madre vedova di un ragazzo disabile per causa iatrogena, qualifica chi lo ha fatto. Mi difenderò nelle sedi opportune, senza coltivare rabbia o rancore,ma non farò sconti a nessuno. Nessuno può impedirmi di Essere un Medico nè di continuare a curare, guarire, consolare tutti coloro che me lo chiederanno». Un post che ha avuto al momento oltre 3.200 «mi piace» e 1500 condivisioni, oltre a una serie di commenti quasi tutti di sostegno e di critica al ministro Lorenzin e alla medicina «ufficiale».