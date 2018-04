Narcotizzavano e derubavano sul treno Roma-Napoli

Offrivano bevande drogate ai vicini di posto e quando quelli si addormentavano li ripulivano. E' finito con quattro arresti l'incubo dei narcotizzatori dei passeggeri del treno Roma-Napoli. Ieri, la Polfer, ha notato una persona che si aggirava a bordo del treno scrutando viaggiatori e bagagli. L’uomo ha preso posto di fronte a un passeggero straniero, e dopo aver conversato un po' con la vittima designata, le ha offerto del tè. Quando il passeggero è caduto in un sonno profondo, il ladro, un tunisino di 32 anni, ha cominciato a frugare nelle sue tasche impossessandosi del cellulare, del denaro e del passaporto. Quando gli agenti sono intervenuti il tunisino ha tentato la fuga ma è stato bloccato e arrestato mentre il convoglio raggiungeva la stazione di Sessa Aurunca. Nello zaino aveva diversi flaconi di sostanze soporifere. Nella serata dello stesso giorno, a bordo di un treno regionale partito dalla stazione di Napoli Centrale, tre persone sospette mettevano in atto lo stesso diabolico piano del tunisino, percorrendo il convoglio in cerca di un passeggero da "ripulire". Dopo aver individuato la potenziale vittima, uno dei tre le si è seduto di fronte. Nel frattempo altri due complici prendevano dallo zaino un pacchetto di patatine offrendone al vicino, insieme a succo di frutta. Anche in questo caso il passeggero si è addormentato all'istante e i tre sono passati all'azione. Gli agenti li hanno bloccati alla stazione di Fondi. La vittima, ancora sotto l’effetto delle sostanze, è stata portata in ospedale. I tre, di 19, 26 e 36 anni, di origini egiziane, sono stati portati nel carcere di Latina.