Va dal parrucchiere cinese e finisce al Pronto soccorso

Entra dal parrucchiere e ne usce poco dopo per correre al Pronto soccorso. Brutta avventura, a Signa, vicino a Firenze, per una 23enne rimasta ustionata alla testa a causa dei prodotti chimici utilizzati. Aveva chiesto un trattamento per decolorare i capelli. Il titolare del negozio, un cinese, è stato denunciato per lesioni colpose. Durante l’operazione, svolta con alcuni prodotti chimici, la giovane ha avvertito un bruciore alla testa così forte da dover correre in ospedale. Inutili, infatti, i tentativi fatti dal parrucchiere per rimediare alla situazione. La visita medica effettuata al Pronto soccorso ha riscontrato ustioni di secondo grado, guaribili in 20 giorni, su tutto il cuoio capelluto. I carabinieri della locale stazione hanno avviato subito le indagini per identificare il parrucchiere, un cittadino cinese di 23 anni. Contestualmente sono state sequestrate le sostanze chimiche utilizzate durante il trattamento per accertarne origine e composizione.