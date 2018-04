Ha 118 auto intestate, è straniera ma irreperibile

Un modo per neutralizzare le multe. Questa la scoperta fatta dai vigili urbani di Verona nel tentativo di risalire al proprietario di un'utilitaria senza revisione e assicurazione. Grazie al sistema informatico Giano2 la Polizia locale si è imbattuta in un "fantasma", intestatario di ben 118 veicoli, tutti circolanti in Italia. La donna, una 43enne originaria dall’est Europa, formalmente residente a Bologna, è infatti risultata irreperibile. Secondo la Polizia municipale si tratterebbe di una prestanome e il metodo garantirebbe ai conducenti dei mezzi di non essere identificati, non dover rispondere di alcun verbale e violazione al Codice della Strada, non dover pagare assicurazione e tasse, non essendo possibile per le Forze dell’ordine notificare gli atti. Non solo. Potrebbe trattarsi di mezzi utilizzati per commettere reati. A carico della titolare dell'utilitaria pende ora una sanzione di 841 euro per i mancati adempimenti e ulteriori sanzioni per intestazione fittizia di veicoli. Ma se l'ipotesi della Municipale è giusta, lo Stato potrebbe non incassarli.