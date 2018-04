Il solito Fabrizio Corona, rissa sfiorata davanti alla discoteca: "Torno in galera ma..."

Rischia la sopraggiunta libertà, Fabrizio Corona, che la scorsa notte ha sfiorato la rissa davanti a una nota discoteca di Milano in zona Garibaldi-Porta Nuova. L'ex agente fotografico, al quale è stato concesso l'affidamento terapeutico in comunità dopo aver scontato parte della pena in carcere, ha avuto un pesante diverbio documentato da alcuni passanti con un video pubblicato da Milano Today.

"Ti vengo a prendere a costo di tornare in galera", intima Corona all'interlocutore gridandogli "pezzo di m... , devi chiedermi scusa in ginocchio, dalla strada ti ho preso e sei andato a rubare l'orologio". Calmato a stento dalle persone presenti davanti al club, Corona ha cercato prima di entrare nel locale, poi è stato fatto allontanare.